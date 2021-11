16.11.2021 h 01:12 commenti

Interporto a caccia di risorse, a rischio il progetto sui piazzali Tir

Domani incontro al ministero dei trasporti. La società deve trovare almeno 1,5 milioni di euro in tempi brevi, ma il ricavato della vendita del lotto 14O andrà servirà per le piste ciclabili e gli altri oneri di urbanizzazione concordati con il Comune per il via libera al completamento dell'Interporto

E’ in corso una riflessione dei vertici dell’interporto della Toscana centrale sul progetto da 3,2 milioni di euro che riguarda nuovi parcheggi dei tir e dei relativi blocchi di servizi (servizi igienici, docce, chiosco per ristoro).

Un intervento che ha vinto un bando ministeriale ottenendo un finanziamento di 1,7 milioni di euro per lavori da realizzare entro il 2026. Il problema è il milione e mezzo di euro che resta a carico di Interporto. Dove trovare questa somma e in così poco tempo? Tra l’altro il costo è destinato a lievitare perché per la realizzazione del P9, vicino al lago degli Alcali, le autorità hanno richiesto lo spostamento del fosso del Mulino, vicino all’omonimo edificio storico, per questioni idrauliche. Nella migliore delle ipotesi siamo di fronte ad altro mezzo milione di euro. Si tratta quindi di trovare almeno due milioni di euro. Già, ma come? Il nodo è emerso nel corso di un’audizione della società pubblica di logistica da parte della commissione consiliare 6 del Comune di Prato presieduta da Leonardo Soldi.

Due milioni di euro è il valore stimato del lotto 14O, circa 5mila metri quadrati edificabili, che Interporto vuole vendere. La prima asta è andata deserta probabilmente a causa del periodo in cui è avvenuta la sua pubblicazione, in piena pandemia tra il 2020 e il 2021. Ora sono in corso dei contatti con alcune società che hanno manifestato interesse. Se la vendita andrà a buon fine, sarà comunque difficile poter utilizzarne il ricavato per il progetto dei parcheggi tir perché la realizzazione delle piste ciclabili (in corso la gara del primo lotto) e del parco urbano, oneri di urbanizzazione legati all’approvazione del piano attuativo sul completamento della struttura interportuale, hanno un costo complessivo di 1,3 milioni di euro. Quanto incassato dalla vendita del lotto 14N, 3,5 milioni di euro, è stato in buona parte utilizzato per estinguere un prestito bancario a breve che Interporto aveva contratto per far fronte alle rate di quello a lungo termine. Un’operazione finanziaria che ha permesso di ridurre l’esposizione verso le banche e il peso degli interessi sui conti, tanto che il 2020, nonostante le difficoltà legate al Covid, si è chiuso con un piccolo utile. Risultato che dovrebbe essere confermato anche nel 2021 stando al risultato della semestrale.

I conti quindi, sono in ordine ma i margini di manovra sono minimi come ha spiegato il direttore Daniele Ciulli ai commissari della Controllo e garanzia: “Lo stato dei ricavi è inferiore ai costi di duecentomila euro. Gli spazi sono tutti affittati e i costi sono già al massimo comprimibile. Si può tamponare quindi solo con partite straordinarie”. Come la vendita dei due lotti ad esempio. Resta il problema di come e dove trovare 1,5-2 milioni di euro per realizzare i piazzali Tir (zona Alcali, zona piattaforma ferroviaria, zona varco lato Perfetti Ricasoli) per non perdere il milione e 700mila euro del ministero. Una risposta potrebbe arrivare dall’incontro che il presidente Francesco Querci avrà domani, 17 novembre, proprio al ministero dei trasporti che ha convocato tutto il sistema interportuale per presentare una serie di bandi che potrebbero costituire un’opportunità per eventuali potenziamenti o riqualificazioni infrastrutturali: “Vediamo, magari c’è qualcosa che fa al caso nostro con una proposta progettuale più puntuale dell’attuale. - afferma Querci - Oppure potremmo avere dei chiarimenti sulla derogabilità della scadenza del 2026 prevista dal bando che abbiamo vinto per il termine dei lavori”. Le prossime 48 ore quindi saranno decisive per capire quale direzione prendere.



