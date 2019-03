18.03.2019 h 11:09 commenti

Internet veloce, presto al via i lavori per la banda ultra larga a Vernio e Montepiano

L’assessore regionale Bugli ha annunciato che c’è il nullaosta per l’avvio dei lavori. Soddisfatto il sindaco Morganti: “Notizia importante per la Vallata, grazie alla Regione”

Arriverà in tempi brevi a Vernio la banda ultra larga per navigare più veloci su Internet (fino a un gigabite al secondo). È soddisfatto il sindaco Giovanni Morganti del patto per Internet veloce che l’amministrazione comunale ha stretto con la Regione. L’assessore toscano all’Innovazione, Vittorio Bugli, ha infatti annunciato che per otto Comuni, tra cui Vernio, c'è già il nulla osta per l'avvio dei lavori.

“E’ una svolta che riguarda Vernio e Montepiano e che dà vantaggio a tutta la Valle del Bisenzio - commenta Morganti - si tratta di una infrastruttura necessaria per lo sviluppo di tutte le attività economiche e per migliorare la qualità della vita dei residenti”.

Vernio fa parte delle “aree bianche”, quei territori che - per i pochi abitanti o per la scarsa concentrazione di attività economiche - non sono remunerativi per il mercato libero. "Per garantire ovunque l'accesso veloce ad internet, che riteniamo fondamentale per cittadini ed imprese, la Regione è intervenuta con consistenti finanziamenti che le derivano dai fondi comunitari”, sottolinea l’assessore Bugli.

Vernio ha sottoscritto un accordo insieme a un gruppo di venti Comuni toscani, alle province di Prato, Livorno e Pisa, a Infratel Italia (l'azienda partecipata dal ministero dello Sviluppo economico che segue il piano nazionale della banda ultra larga) e a Open Fiber, la società che si è aggiudicata l'appalto per tutta Italia.

Sarà Open Fiber a realizzare il cablaggio. Entro il 2020, raggruppati in quattro lotti, tutti i lavori previsti in Toscana saranno completati. Una volta posata la fibra, agli utenti basterà contattare uno degli operatori presenti sul territorio per concordare il piano tariffario e navigare subito in rete ad alta velocità.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus