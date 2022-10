14.10.2022 h 19:53 commenti

Interinale morto schiacciato da un camion nel piazzale di una ditta, condannato il datore di lavoro

La sentenza è stata pronunciata oggi dal Tribunale di Prato in riferimento ai tragici fatti avvenuti nell'aprile del 2016 davanti a una ditta di spedizioni in via Paronese

Il Tribunale di Prato ha pronunciato una sentenza importante in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta del processo per la morte di un 39enne di origine romena avvenuta nell'aprile del 2016 nel piazzale della ditta di spedizioni Albini e Pitigliani in via Paronese dove l'uomo è stato schiacciato da un camion guidato da un connazionale, intorno al quale stava lavorando. Il titolare della ditta di logistica per cui lavoravano entrambi, Torello trasporti, stamani, 14 ottobre, è stato condannato a un anno, pena sospesa, e a una provvisionale di 4.500 euro. Il camionista invece, ha patteggiato seguendo un iter diverso.

Dalle indagini effettuate dagli ispettori Asl intervenuti sul posto quella tragica notte, è emerso che entrambi i romeni lavoravano per la Torello da interinali. Una condizione di precarietà assoluta che secondo l'accusa, rappresentata dal pm Lorenzo Boscagli, va a braccetto con l'assenza di una formazione adeguata sul fronte dei corretti comportamenti da tenere sul lavoro. Tesi sposata dal giudice Marco Malerba che ha condannato l'imprenditore.



