Interdizione per tre società, per un anno non potranno avere rapporti con la pubblica amministrazione

Hanno sede a Prato, Firenze e Empoli le società finite nel mirino del tribunale di Firenze e coinvolte in una inchiesta che due settimane fa ha portato all'interdizione dal loro ruolo di dirigenti aziendali nove imprenditori. Le società operano nel settore dell'abbigliamento da lavoro

C'è anche una società di Prato tra le tre del settore abbigliamento da lavoro che per dodici mesi non potranno contrattare con la pubblica amministrazione. Le altre hanno sede a Firenze e a Empoli. I provvedimenti sono stati firmati dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Firenze Alessandro Moneti e sono state notificate oggi, giovedì 28 novembre, dalla guardia di finanza. L'interdizione rientra nell'inchiesta della procura di Firenze che ha portato, un paio di settimane fa, a nove misure interdittive dalla direzione aziendale a carico degli altrettanti imprenditori coinvolti.



