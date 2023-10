31.10.2023 h 14:18 commenti

Interdittiva antimafia per altre due aziende del territorio: in black list una ditta di trasporto e smaltimento rifiuti e una edile

I due provvedimenti sono stati firmati tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre dopo che la prefettura ha concluso l'istruttoria dalla quale è emerso il pericolo di infiltrazioni mafiose, in particolare camorra e 'ndrangheta. Sale a 16 il numero delle interdittive da dicembre 2020 a oggi

Un'azienda di trasporto e smaltimento rifiuti in odor di Camorra e una ditta edile in odor di 'Ndrangheta. Si allunga la black list dopo le ultime due interdittive antimafia firmate dal prefetto di Prato, Adriana Cogode, a carico di due imprese che operano nella provincia di Prato e i cui nomi non sono stati resi noti. I provvedimenti sono stati licenziati tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre al termine dell'istruttoria che – si legge in un comunicato diffuso dalla prefettura oggi, martedì 31 ottobre – ha fatto emergere un quadro indiziario di pericolo di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata di stampo camorristico per quanto riguarda l'azienda di trasporto e smaltimento rifiuti, e di stampo 'ndranghetista per quanto concerne l'azienda attiva nel settore dell'edilizia.

“Prezioso si è rivelato il contributo fornito dal Gruppo interforze antimafia – scrive la prefettura – composto da rappresentanti della Dia, della questura, dei carabinieri e della guardia di finanza”.

Con gli ultimi due salgono a sette i provvedimenti interdittivi varati dal prefetto Cogode negli ultimi sei mesi e a questi si aggiungono i 9 adottati dal 30 dicembre 2020.

“Le aziende maggiormente colpite dai provvedimenti prefettizi sono quelle che operano nel trasporto e smaltimento rifiuti, edilizia e attività commerciali – ancora il comunicato – si tratta di settori notoriamente a maggior rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata”.

L'interdittiva antimafia pone precisi paletti all'iniziativa economica delle imprese che, quando inserite nella black list, non possono, per esempio, avere rapporti con amministrazioni ed enti pubblici.

