Intensificati i pattugliamenti notturni a Montemurlo dopo gli atti vandalici al cimitero

Saranno coinvolti i carabinieri e la Municipale. Nei giorni scorsi rubate diverse coperture in vetro delle lampade votive e un tentato furto in un appartamento a Oste

Giro di vite contro i furti e gli atti vandalici nel comune di Montemurlo. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato un tentato furto in un appartamento a Oste la notte del 19 agosto, mentre i proprietari erano in casa. Nei giorni scorsi, invece, nel cimitero della Rocca sono state trafugate una decina di coperture in vetro delle lampade votive di alcuni loculi.

Episodi che hanno portato il sindaco Simone Calamai, in accordo con la tenenza dei carabinieri di Montemurlo e la polizia municipale, a intensificare il pattugliamento del territorio, soprattutto in orario serale e notturno

“Resta comunque fondamentale la collaborazione dei cittadini – ha commentato Calamai - ai quali rinnovo l'appello a denunciare eventuali reati e a segnalare movimenti o persone sospette in modo da allertare in anticipo le forze dell'ordine”.

Perplessità anche sugli atti vandalici al cimitero: “Si tratta di gesti odiosi, perché vanno a colpire le persone nei loro affetti più cari. Gesti senza alcun senso, fatti al solo scopo di aggiungere dolore al dolore. Per questo motivo intensificheremo i pattugliamenti e i controlli anche nella zona del cimitero di Rocca, anche come deterrente verso malintenzionati, che non trovano miglior modo di impiegare le serate estive se non quello di danneggiare le tombe".



