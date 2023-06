05.06.2023 h 14:29 commenti

Insulti e minacce ad una donna dopo la lite ai giardini e violenza contro la polizia, arrestato 42enne

E' successo in via Marchini. La donna si è lamentata per i rifiuti buttati a terra, accanto ai bambini. E' scoppiato un diverbio e sul posto è arrivata una Volante. Un agente è rimasto ferito nella fase di controllo e identificazione dell'uomo che è stato poi bloccato con l'uso del taser

Prima gli insulti ad una donna che si era lamentata per i rifiuti buttati a terra, poi l'aggressione a un poliziotto e infine l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista un pakistano di 42 anni che ad un certo punto ha perso completamente la testa costringendo gli agenti ad usare il taser. E' successo intorno alle 14.30 di ieri, domenica 4 giugno, nei giardini di via Marchini, nella zona di via Valentini. La donna, che si è lamentata con il pakistano e con un altro straniero per i rifiuti abbandonati a terra e in luogo frequentato anche dai bambini, ha chiesto l'intervento della Volante dopo essere stata insultata e minacciata. Immediato l'arrivo della polizia che ha identificato i due uomini. Il 42enne si è ribellato agli agenti e li ha aggredito, ferendone uno ad un braccio e procurandogli lesioni giudicate guaribili in 6 giorni. Inevitabile l'uso del taser per riportare la calma. Portato poi in questura, l'uomo è risultato essere una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine per immigrazione, ubriachezza molesta e rifiuto a fornire le proprie generalità. Per lui processo per direttissima.



