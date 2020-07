18.07.2020 h 16:08 commenti

Insultato perché omosessuale, la storia di Omar che combatte per la legge contro l'omofobia

Da anni è preso di mira da ignoti che gli hanno graffiato la macchina, schizzato le persiane di casa con l'urina. Ieri sera gli hanno organizzato una "serenata" sotto casa e lui posta una foto sui social

a.a.

Da cinque anni, da quando si è trasferito dal comune di Cantagallo a Vaiano per assistere la nonna, Omar Magnelli è stato preso di mira da un gruppetto di persone perché omosessuale. Ieri sera dopo essere tornato a casa da una manifestazione a sostegno della legge contro l'omofobia è stato accolto da una "serenata" sotto le finestre di casa, ma il giovane vaianese non si scoraggia e risponde per le rime postando una sua foto in cui mostra un cartello: "A te sconosciuto, continua pure a mettere gli audio in cui si urla "frocio" sotto la mia finestra. La mia coscienza è pulita. Non fermerai l'amore".Le prime avvisaglie sono arrivate con risolini e frasi smozzicate in cui era ben distinguibili appellativi offensivi, figli di una cultura omofoba. Poi dalle parole si è passati ai fatti con graffi sulla macchina e urina buttata sulle persiane di casa. “Ho sempre denunciato questi episodi ai carabinieri di Vaiano – racconta Omar – non solo perché lo ritengo un atto doveroso, ma anche perché spesso coinvolgevano anche i miei familiari. Piccoli episodi, certo, che però non vanno sottovalutati e quindi vanno fermati”.Tra alti e bassi, dopo che Omar è entrato in politica sostenendo nelle ultime amministrative la lista di centrosinistra del sindaco Primo Bosi, alla parola “frocio” è stata aggiunta anche quella di comunista. “Ho sempre avuto la solidarietà del sindaco e di tante persone – continua Omar – ovviamente in primis della mia famiglia e anche del mio datore di lavoro e questo mi è stato d’aiuto”.Magnelli che ha compiuto 26 anni, si è anche impegnato nella battaglia per l’approvazione della legge contro l’omofobia. “Proprio ieri – racconta – sono stato a una manifestazione a Firenze, quando sono tornato a casa e ho accesso la luce dietro alle persiane chiuse qualcuno ha iniziato a gridarmi offese di ogni tipo. Ovviamente quando mi sono affacciato non c’era nessuno. Un episodio che mi ha convinto ancora una volta ad andare avanti e a lottare per una legge che ritengo giusta, non solo per me che da tempo ho fatto outing, ma anche per tutte quelle persone che non si sono ancora dichiarate”. Magnelli continuerà a lavorare per combattere ogni forma di omofobia: “Vorrei fondare un associazione che si batta per i diritti del Lgbt e quando sarà approvata la legge che è ora in discussione in Parlamento, vorrei anche attivarmi per creare una rete di servizi che sia di supporto a lesbiche e gay. E’ impensabile che nel 2020 le persone vengano giudicate per le loro preferenze sessuali e non per la loro intelligenza e il loro impegno civico.”