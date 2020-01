21.01.2020 h 18:29 commenti

Installato un nuovo tabellone segnapunti per la palestra del Buzzi

E' specifico per le attività di basket, calcio a cinque e volley e va a sostituire il vecchio ormai non più funzionante né riparabile

Un tabellone segnapunti per la palestra dell’Istituto Buzzi. Adesso le squadre che si alleneranno negli spazi del Buzzi avranno a disposizione il nuovo quadro elettronico in grado di segnalare il punteggio e il tempo di gioco durante le partite.

Il nuovo tabellone, specifico per le attività di basket, calcio a cinque e volley, va a sostituire il vecchio ormai non più funzionante né riparabile. A beneficiarne saranno sia gli oltre duemila studenti dell’Istituto, sia le società assegnatarie dello spazio in orario extrascolastico.



