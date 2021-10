27.10.2021 h 17:47 commenti

Installate le nuove fioriere in piazza Duomo e piazza Mercatale

Interventi di fioritura stagionale anche in tutte le circa 120 fioriere del centro, nell'aiuola di piazza delle Carceri e alla rotonda di via Galcianese

In questi giorni sono state sostituite le vecchie fioriere in legno in piazza Duomo e piazza Mercatale e sono state piantate in ognuna tre cespugli centrali arbusti (ilex heckenstar, nandina obsessed e euonymus pulch variegato) con una fioritura stagionale esterna composta da viola, calluna e mini ciclamini. Nell'occasione è stato messo anche nuovo terriccio e concimazione.

La stessa fioritura stagionale sarà piantata anche in tutte le altre fioriere in centro, che sono circa 120, nell'aiuola di piazza delle Carceri e alla rotonda di via Galcianese.

"Si tratta del secondo lotto conclusivo di sostituzione delle fioriere esagonali in legno del centro storico (la prima sostituzione è stata fatta a maggio), che si è reso necessario vista la situazione di deterioramento delle vecchie fioriere dovute al passare del tempo e all'esposizione agli agenti atmosferici - ha commentato l'assessora alla città Curata Cristina Sanzò -. L'intervento che prevede anche il riallestimento delle fioriere con piante e fiori stagionali, è finalizzato a migliorare il decoro del nostro Centro Storico e renderlo ancora più vivibile soprattutto in vista del periodo natalizio​".