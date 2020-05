15.05.2020 h 10:10 commenti

Insoluti nel tessile, una forbice che varia dai 500 euro ai 30mila euro

I dati sono stati raccolti dall'osservatorio di Confartigianato Imprese Prato e riguardano i mesi di blocco delle attività. A soffrire maggiormente sono state le confezioni, situazione migliore a monte della filiera

Su un campione di circa 90 imprese tessile, il 60% ha avuto insoluti pari a 15% dei pagamenti scadenzati per tutto il tempo del blocco delle attività. Per il restante il mancato incasso è arrivato anche al 40% con una forbice che spazia dai 500 euro ai 30mila euro.

I dati sono stati raccolti dall'osservatorio di Confartigianto Imprese Prato istituito per monitorare i pagamenti soprattutto delle imprese conto terzi. Nei prossimi giorni i dati verranno analizzati anche per il settore della meccanica ed edile. Le segnalazioni sono arrivate tramite mail, telefonate e anche su sondaggi realizzati a campione tra le imprese iscritte.

“L'appello lanciato a fine marzo alla responsabilità nei pagamenti insieme alla lettera inviata dagli associati a Confindustria Toscana Nord ai loro clienti – ha spiegato Moreno Vignolini presidente regionale della Federazione Moda Confartigianato - è stato accolto. Ora bisogna continuare a rispettare le scadenze di maggio e giugno, tempo in cui le aziende hanno ripreso a lavorare anche se non a pieno ritmo in un'ottica anche ”.

A soffrire maggiormente sono le confezioni, cioè le lavorazioni che sono più vicine al cliente finale, probabilmente ha inciso anche la chiusura dei negozi da oltre due mesi. “Nel tessile – spiega Vignolini – ci sono alcuni clienti che da sempre hanno comportamenti poco corretti, ma mi ha stupito constatare che tra gli insolventi ci sono anche clienti che non hanno mai avuto problemi di insolvenza. Mantenere gli impegni presi vuol dire anche non perdere pezzi della filiera e quindi cercare di essere competitivi anche a livello di distretto anche nell'ottica di f nuove forme di aggregazione”.

