Insiste con un cliente per farlo accomodare ai tavolini al chiuso, ma lui chiama i carabinieri: chiuso per 5 giorni ristorante

E' successo a Montemurlo. Quando i militari sono arrivati, dopo la segnalazione del cittadino, hanno trovato decine di persone intente a cenare nelle sale interne del locale

L'insistenza con un cliente per farlo accomodare ai tavolini al chiuso ha finito per ritorcersi contro un ristoratore cinese di Montemurlo. Il cliente, infatti, non solo non ha accettato di sedersi ma ha anche avvertito i carabinieri. Così, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile è intervenuta, ha trovato decine di persone sedute tranquillamente a consumare la cena, ma non negli spazi aperti ove sarebbe stato consentito, bensì nella sale interne del ristorante. È scattata cosi la prevista sanzione e la sospensione della licenza di esercizio per cinque giorni. Analogo provvedimento è stato preso sempre ieri sera anche nei confronti di un altro ristorante, stavolta nel comune di Prato. Anche in questo caso i carabinieri hanno trovato persone intente a cenare al chiuso e non all'aperto come previsto dalle attuali norme anticontagio.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

