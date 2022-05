05.05.2022 h 17:52 commenti

“Insieme per l’Ucraina”, concerto-spettacolo di beneficenza al Politeama

Sul palco si esibiranno Le Signorine, trio toscano reduce dalla trasmissione ”Tali e quali”. Ingresso a offerta libera con l’incasso che sarà devoluto alla Caritas Diocesana di Prato

Dallo show “Tali e quali” di Carlo Conti al palco del Politeama con un repertorio di successi dei cantautori italiani dagli anni Cinquanta fino a oggi. È una serata speciale, all’insegna della generosità e della solidarietà verso il popolo ucraino, quella che vedrà esibirsi Claudia Cecchini, Lucia Agostino e Benedetta Nistri, in arte Le Signorine, domani sabato 7 maggio (alle 21): a organizzare "Insieme per l’Ucraina" tutta la rete di “services” cittadini e della provincia insieme al Teatro Politeama Pratese che ha dato subito la disponibilità ad accogliere una grande iniziativa solidale congiunta con una raccolta fondi per l’emergenza umanitaria in Ucraina.

A promuovere l’iniziativa, nata da un’idea del Rotary Club Filippo Lippi, ben dieci associazioni: Rotary Club Prato, i Lions cittadini (Centro, Datini, Castello, Curzio Malaparte, Host) oltre al Lions Montemurlo, al Kiwanis International e al Soroptimist International. L’ingresso sarà a offerta libera: tutto l’incasso sarà devoluto alla Caritas Diocesana di Prato.

Un concerto-spettacolo che vede Le Signorine impegnate nella tournée "Un caffè con i cantautori" che le porterà in giro per i teatri della Toscana con una tappa anche al Politeama di Prato, città originaria di Benedetta Nistri. Il trio tutto al femminile è reduce dall’esibizione a gennaio su “Tali e quali”, lo show musicale di Carlo Conti dove Claudia, Lucia e Benedetta interpretarono un brano del Trio Lescano. Al Politeama Le Signorine saranno accompagnate da tre musicisti: un chitarrista (Vieri Sturlini), un batterista (Duccio Bonciani) e un contrabbassista (Tommaso Foglio). I brani che compongono la scaletta appartengono al repertorio del cantautorato italiano, spaziando dalle canzoni degli anni Cinquanta di interpreti come Modugno fino a recentissimi successi di autori come Cremonini. Non solo musica ma uno spettacolo a tutto tondo con sketch comici, interazioni con il pubblico, segreti e curiosità su brani e autori che hanno fatto la storia della canzone d’autore italiana.