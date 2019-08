23.08.2019 h 08:26 commenti

Inseguimento nelle via del Macrolotto Uno, fermato un uomo che guidava senza aver mai conseguito la patente

La Fiat Bravo è stata intercettata da una Volante in via Toscana e bloccata alla rotonda di via del Ferro, dopo che aveva speronato un furgone L'uomo è stato denunciato e la macchina sottoposta a fermo amministrativo

Viaggiava senza patente, ha cercato di scappare per paura di un controllo di una Volante, ma gli agenti lo hanno inseguito per le vie del Macrolotto Uno e lo hanno fermano dopo uno speronamento con un furgone.

E’ successo nel pomeriggio di ieri 22 agosto in via Toscana. I poliziotti, impegnati nell’attività di controllo del territorio, hanno notato una Fiat Bravo che all'improvviso accelerava. E’ iniziato così un inseguimento tra via Paronese, via Baciocavallo e via Aldo Moro fino alla rotonda di via del Ferro, dove l’auto ha urtato un altro mezzo e ha dovuto fermarsi. Gli agenti hanno quindi identificato le due persone a bordo residenti nella provincia di Lucca ed entrambe pluripregiudicate, e scoperto che il conducente non aveva mai sostenuto gli esami di guida. Il 29enne è stato denunciato per guida senza patente e sanzionato anche per le numerose infrazioni al codice della strada collezionate durante l’inseguimento. La macchina è stata sottoposta a fermo amministrativo

