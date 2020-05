09.05.2020 h 19:35 commenti

Inseguimento e scene da film: corriere di cocaina catturato nel parcheggio dell'Esselunga

Si è chiusa in via Fiorentina la fuga dell'uomo che aveva forzato un posto di controllo della polizia. Due agenti in borghese della Mobile su moto e varie Volanti impegnate nell'operazione. Sequestrata ingente quantità di sostanza stupefacente

Un corriere di droga è stato bloccato dalla polizia al termine di un lungo inseguimento, concluso all'interno del parcheggio dell'Esselunga in via Fiorentina, con un intervento che alcuni testimoni hanno descritto come "la scena di un film".

L'operazione si è svolta infatti davanti a decine di persone e ha visto impegnata una pattuglia in moto di agenti in borghese della Squadra Mobile e numerose Volanti. Testimoni hanno parlato anche di colpi di pistola esplosi in aria, ma la circostanza non è stata confermata dalla Questura. Di sicuro ad un certo punto è scoppiato uno degli pneumatici dell'auto del fuggitivo e forse il rumore è stato scambiato per uno sparo.

E' successo intorno alle 18 di oggi, 9 maggio, quando la pattuglia della Mobile ha fermato un'auto per un controllo. Il conducente, un albanese, ha prima accostato, ma poi è scappato forzando il blocco. Ne è nato un inseguimento a tutta velocità nelle strade del Soccorso. Il fuggitivo, sempre tallonato dagli agenti in moto e da altre pattuglie intervenute in appoggio, si è poi infilato nel parcheggio dell'Esselunga, ma intanto le Volanti avevano chiuso ogni possibile via di fuga, intrappolandolo dentro. L'uomo è stato quindi catturato.

Una volta bloccato l'albanese, i poliziotti hanno scoperto il motivo della fuga: all'interno della sua auto è stato trovato e sequestrato un ingente quantitativo di cocaina. L'uomo è stato quindi arrestato e portato in Questura. Sono in corso gli accertamenti per capire a chi era destinato il carico di sostanza stupefacente che gli inquirenti definiscono "importante".