25.08.2022 h 08:40 commenti

Insegnanti a ruolo, 600 le cattedre ma quelle assegnate non arrivano a 150

Soltanto centocinquanta docenti avranno diritto a un contratto di lavoro a tempo indeterminato. I posti verranno comunque coperti con le graduatorie provinciali. A rischio la continuità didattica. Ancora problemi per il personale Ata

I timori dei sindacati e dei dirigenti scolastici che le assunzioni a ruolo dei docenti di ogni ordine e grado a Prato arrivassero al 33% sono state ottimistiche: su 600 cattedre, gli insegnanti che avranno un contratto a tempo indeterminato sono poco meno di 150, quindi siamo nell'ordine del 25%. Posti che, comunque, verranno assegnati attingendo alle graduatorie provinciali, che però non garantiscono la continuità didattica rispetto allo scorso anno.

"Il meccanismo complicato creato dal Ministero - spiega Claudio Gaudio segretario Cisl Scuola Prato Pistoia - sicuramente non aiuta le assunzioni, in Toscana servono 6.300 insegnanti e ne vengono regolarizzati soltanto 1.600. Una scelta che penalizza lavoratori, studenti e famiglie, i primi non vengono stabilizzati, per i secondi, invece, non è garantita la continuità didattica".

I ruoli annuali, infatti, verranno assegnati incrociando varie graduatorie e quindi un docente potrebbe insegnare nella stessa scuola, ma non nella medesima classe dello scorso anno. Difficoltà anche per trovare insegnanti specializzati nel sostegno, ruoli che saranno quindi affidati a docenti che aspiravano a una cattedre e, non avendo ottenuto il posto sperato, decidono di accettare l'incarico di sostegno.