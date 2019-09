03.09.2019 h 08:06 commenti

Insegnante di sostegno trasferita in un'altra scuola, la protesta: "Dove è la tanto sbandierata continuità didattica?"

Tutto nascerebbe da un errore nella compilazione della domanda di utilizzazione in cui l'insegnante ha indicato sia la sede di provenienza che quella alternativa

Per una piccola leggerezza nel compilare la domanda di utilizzazione provvisoria, un'insegnante di sostegno è stata trasferita in un'altra scuola di Prato e ora l'alunno che seguiva sarà affidato ad altri colleghi. Proteste e ricorsi non sono serviti. "Si parla tanto di continuità didattica e invece sono parole al vento. - afferma Chiara Bettazzi che ha contattato la nostra redazione per manifestare tutto il suo disappunto per quanto accaduto - Per un errore banale viene sacrificata una bambina che tra l'altro ha bisogno di relazioni stabili per il disturbo di cui è affetta". In realtà non si tratta di un vero e proprio errore. Nel compilare la domanda l'insegnante ha indicato la scuola di provenienza come scelta principali, ma nel riquadro delle "Altre opzioni" non lo ha ribadito inserendo invece il nome di altri istituti. Una sorta di Piano B che come spesso succede è diventato piano A. Protestare è stato inutile: "non è per me, un posto vale l'altro. Mi dispiace che a pagare sia l'alunno che ha bisogno di continuità nel suo percorso di formazione".

