Inquilino abusivo nel chiostro di San Domenico, allontanato e denunciato quarantenne

L'uomo aveva ricavato il suo rifugio in uno dei locali di pertinenza della chiesa. La presenza è stata segnalata alla polizia che è subito intervenuta

Ha ricavato il suo rifugio in una delle stanze del chiostro della chiesa di San Domenico. L'inquilino abusivo, un italiano di 40 anni senza fissa dimora e con precedenti contro il patrimonio, è stato allontanato dalla polizia che lo ha denunciato per il reato di invasione di edifici. Nella serata di ieri, lunedì 18 maggio, la questura ha ricevuto dalla parrocchia la segnalazione della presenza di persone nelle stanze del chiostro. Immediato l'intervento. Effettivamente, in uno dei locali è stato trovato il quarantenne che aveva creato una specie di rifugio di fortuna con il poco materiale a disposizione.



