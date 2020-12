17.12.2020 h 11:29 commenti

Innovazione, Prato cresce nella classifica generale delle città più smart

La città è passata dal 31° al 19° posto posto nella classifica tra 107 comuni capoluogo redatta dal Forum della Pubblica Amministrazione nell'ambito dell'evento ICity Rank

Prosegue il trend positivo di Prato nella classifica delle città più smart stilata e presentata a Roma dal Forum della Pubblica Amministrazione nell'ambito dell'evento ICity Rank.

Rispetto al 2019 Prato guadagna 12 posizioni e si piazza 19esima nella classifica generale su 107 capoluoghi di provincia. Al primo posto si posiziona Firenze seguita da Bologna e Milano. Negli ultimi tre anni la città è passata dal 48esimo posto nel 2018, al 31esimo nel 2019 fino al 19esimo nel 2020.

Secondo la ricerca il livello di digitalizzazione di Prato è "avanzato" insieme ad altre 14 città: Parma, Palermo, Reggio Emilia, Pavia, Brescia, Genova, Lecce, Cremona, Bari, Pisa, Verona, Vicenza, Bolzano e Forlì. La ricerca ha analizzato 8 indicatori: accessibilità online dei servizi pubblici, disponibilità di app di pubblica utilità, adozione delle piattaforme digitali, utilizzo dei social media, rilascio degli open data, trasparenza, implementazione di reti wifi pubbliche e tecnologie di rete intelligenti.

Prato è rientrata nella top ten dei comuni per l'accessibilità online dei servizi pubblici, piazzandosi al terzo posto a pari merito con Bergamo. "Lo sviluppo dell'agenda digitale del Paese è una priorità del Comune di Prato soprattutto dal punto di vista dei servizi per i cittadini e per le imprese - ha affermato l'assessore all'Agenda Digitale Benedetta Squittieri -. Ci fa piacere che l'efficienza del Comune di Prato venga riconosciuta con un avanzamento importamte nella classifica nazionale proprio nell'anno in cui tutti abbiamo avuto la massima percezione del ruolo dei servizi online. Quando siamo stati costretti a stare chiusi in casa la tecnologia ci è stata fondamentale. Dopo il piano Smartcity approvato nella precedente legislatura il 2021 sarà l'anno dell'approvazione del piano per la transizione digitale del Comune di Prato. Siamo felici quindi bel buon riconoscimento ma c'è ancora molto da fare".