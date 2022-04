31.03.2022 h 17:31 commenti

Innovazione in campo tessile, Prisma pubblica un nuovo bando per progetti di ricerca e sviluppo

C'è tempo fino al 29 aprile per presentare la propria idea innovativa. I vincitori potranno usufruire di personale specializzato e laboratori per sviluppare i propri progetti

La Casa delle tecnologie Prisma riapre il bando per progetti di ricerca e sviluppo realizzati da università, centri di ricerca e imprese con l'obiettivo di realizzare prototipi che diano risposte innovative alle esigenze del distretto tessile.

In particolare i progetti saranno finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi, servizi, modelli di business e modelli organizzativi o al miglioramento tecnologico di quelli esistenti.

Le aziende selezionate non ricevono direttamente finanziamenti, ma possono avvalersi del personale specializzato e dei laboratori messi a disposizione dai partner che il Comune di Prato ha voluto con se per Prisma, tra cui il Pin, il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e l'Istituto Nazionale di Ottica. Ciascun progetto selezionato potrà, inoltre avvalersi di uno o più ricercatori dedicati, supervisionati da un coordinatore scientifico che sarà un professore universitario o un ricercatore senior.

Alla fine del 2021 sono già stati selezionati quattro progetti che verranno sviluppati nel corso del 2022. Il primo, Flowtex, proposto da Comistra srl con il lanificio Nova fides spa, Filatura Omega srl, Tintoria Martelli, punta su un nuovo modello organizzativo per la filiera di produzione con fibre da riciclo meccanico; il secondo, Uiw 4.0, è proposto da Kentstrapper per lo sviluppo di un gemello digitale delle stampanti 3d; Lyria s.p.a. invece vuole ricreare digitalmente il funzionamento attuale del magazzino filati anche per simulare l'efficacia di possibili soluzioni migliorative; infine il progetto proposto da Iles srl, Prost Vlc, creerà un prototipo di ottica semaforica intelligente in grado di comunicare tramite tecnologia a luce visibile.

Il bando è scaricabile dal sito www.prismaprato.it. C'è tempo fino al 29 aprile.