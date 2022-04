27.04.2022 h 13:57 commenti

Innovazione, il progetto Prisma diventa realtà: inaugurati i locali nell'ex Creaf

L'obiettivo è di mettere in connessione le aziende che investo in innovazione con le attività produttive del territorio. Le tre start up, una pratese, inizieranno a lavorare nei locali di via Galcianese che offrono, oltre agli spazi per il coworking, anche una sala per workshop e una saletta relax

Prisma, la casa delle tecnologie emergenti, diventa una realtà, da oggi 27 aprile tre delle sette start up selezionate per il progetto trovano casa nei locali di via Galcianese all' ex Creaf. Oltre agli open space per le aziende, l'edificio ristrutturato mette a disposizione anche uno spazio eventi per workshop e uno relax.

"L'inaugurazione dei locali di Prisma- ha sottolineato il sindaco Matteo Biffoni - sono la trasformazione in realtà dei discorsi in fatti. C'è voluto tempo ma oggi abbiamo la casa delle start up che lavorano sull' innovazione tecnologica, non solo legata al tessile. Chi decide di investire sul futuro qui trova il luogo giusto per sviluppare le proprie idee con mezzi tecnologici e capitale umano".

Il progetto Prisma il cui costo complessivo è di 2.929.700 milioni con un finanziamento del Mef di 2.723milioni, ha come capofila il Comune di Prato con la collaborazione del Pin , l'Istituto nazionale di ottica del Cnr, Next Technology Tecnotessile, StartupItalia; Sviluppo Toscana e Esteacom.

"In questa sede - ha sottolineato Benedetta Squittieri assessore alle attività produttive - ci sarà spazio per le start up , selezionate attraverso un bando che lavoreranno insieme alle aziende del distretto per applicare l' innovazione e le nuove tecnologie alla produzione, ma anche per gli incontri e i tavoli di lavoro. Il prossimo passo è l'inaugurazione di nuovi locali all' interno della Medialibrary"

Tre le startup scelte. Awhy, creata da due ragazzi pratesi che hanno studiato al Dagomari, che ha realizzato una piattaforma di customer care basata sull' intelligenza artificiale per automatizzare i processi più ripetitivi e con poco valore all' interno dell' azienda. Dresso che ha realizzato un'app per rendere i clienti consapevoli dell'acquisto dei capi d'abbigliamento: attraverso un social network si possono condividere i propri outfit e ricevere offerte per i capi del proprio guardaroba. Hegoplan presenta una piattaforma tecnologica Fashiontech interconnessa con tutta la filiera della supply chian del mercato fashionlifestyle b2b2c2.

"Le start up - ha spiegato Salvatore Amato presidente di StartupItalia - sono uno dei drive dell' innovazione tecnologica di processo e di prodotto. Bisogna però mettere in connessione le start up con le piccole e medie imprese, dove non ci sono team dedicati allo sviluppo dell' innovazione. E' questa la grande sfida di Prisma".

Il progetto infatti è nato proprio di creare una nuova infrastruttura per trasferire alle imprese la tecnologia e quindi di rendere il tessile abbigliamento più competitivo, aumentano il valore aggiunto e creando nuovi posti di lavoro.

Negli spazi di via Galcianese - ha spiegato Andrea Falchini di Next Tecnology Tecnotessile - le aziende potranno ripensare ai loro modelli di business sperimentando tecnologie avanzate. Potranno trovare nuovi modelli per interagire con clienti e fornitori. Apriremo anche noi una sede accanto a questi spazi proprio per seguire le imprese a sviluppare progetti di ricerca".

