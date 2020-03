31.03.2020 h 08:41 commenti

Buongiorno all'insegna della dolcezza al Santo Stefano: cannoli e specialità siciliane in dono al personale

L'idea è del titolare del negozio l'Angolo dello Spuntino di via Roma: "Due anni fa mio padre è stato curato qui e mi sembrava giusto sdebitarmi in questo momento particolare"

E' stato un ringraziamento dolcissimo (nel vero senso della parola) quello che questa mattina, 31 marzo, i sanitari e gli operatori dell'ospedale Santo Stefano si sono visti recapitare. Vassoi pieni di cannoli siciliani e altri dolci tipici dell'isola, donati dall'Angolo dello Spuntino, il negozio di via Roma specializzato proprio in prodotti della Sicilia, che in questi giorni prosegue la sua attività.

"Un piccolo gesto ma fatto fatto con il cuore" spiega Yuri Maddaleno che, dopo aver avuto l'idea, l'ha sottoposta al consigliere regionale Nicola Ciolini che si è prestato a fare da tramite con l'ospedale Santo Stefano.

Un ringraziamento, quello di Yuri Maddaleno che ha anche un risvolto personale: "Mio padre - racconta - ha avuto gravi problemi ai polmoni ed é guarito 2 anni fa, proprio grazie alle cure dei medici del Santo Stefano. In questo momento particolare ci è sembrato così di fare questo piccolo gesto per dimostrare la nostra gratitudine e la vicinanza per tutto quello che stanno facendo".

Così stamani Maddaleno, come da accordi, si è presentato alla porta del pronto soccorso e ha consegnato i vassoi nelle mani del dottor Simone Magazzini, direttore proprio del Dea. Per medici, infermieri, oss e tutto il personale, abituati a ricevere in questi giorni i preziosissimi materiali di protezione (mascherine, camici etc) un piacevole diversivo sempre all'insegna della solidarietà.