Iniziato l'assemblaggio di "Splindes": il 21 giugno prossimo l'inaugurazione

L'opera di Loris Cecchini sarà installata nel prato sulla sinistra dell'ingresso dell'ex Misericordia e Dolce di via Cavour. E' un dono della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato

Comincia a prendere vita "Spindles (fusi)" di Loris Cecchini, l’opera realizzata per celebrare la città che non si ferma e si rinnova. L'opera, che sarà installata nel prato sulla sinistra dell'ingresso dell'ex Misericordia e Dolce di via Cavour, verrà inaugurata martedì 21 giugno, alle 19.30. Questa mattina sono stati posizionati i primi elementi dell’ “albero” su cui nei prossimi giorni saranno inseriti i fusi. "Splindes" è un dono della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato ed è stata realizzata in stretta collaborazione con il Comune di Prato. Si tratta di cinquanta fusi realizzati in acciaio e alluminio che rappresentano un ramo di un albero e una scultura astratta, ma che vuol essere soprattutto un simbolo di rinascita.

