17.02.2020 h 21:50 commenti

Iniziato l’abbattimento dell’ex fabbrica Caverni, al suo posto appartamenti e negozi

Da ieri pomeriggio sono in azione le ruspe della ditta incaricata dalla proprietà per dare un nuovo volto a questa area dopo settanta anni. A tanto infatti, risale la costruzione del grande stabilimento

Un altro pezzo di storia industriale della città sparisce sotto i colpi decisi di una ruspa. È iniziato l’abbattimento dell’ex fabbrica Caverni tra via Niccoli e via del Menichino. Un intervento atteso da tempo da chi vive e lavora in zona perché ormai quelle mura fatiscenti servivano a proteggere dalle intemperie solo sbandati e senzatetto. All’interno erano presenti solo bivacchi, sporcizia e siringhe. La situazione è parzialmente migliorata lo scorso settembre quando a seguito della protesta dei residenti pubblicata da Notizie di Prato ( leggi ), la proprietà ha provveduto a chiudere tutti gli accessi. Ora la soluzione diventa definitiva e contribuisce a ridisegnare il profilo di questo quartiere all’ombra della sede di Confindustria e degli altri palazzi degli affari di via Valentini. Al posto della grande fabbrica della famiglia Caverni realizzata negli Anni 50 e comprata pochi anni fa dalla ditta edile Simone La Greca Costruzione, saranno realizzate infatti abitazioni e fondi commerciali. I lavori di demolizione sono iniziati nel pomeriggio di ieri, 17 febbraio, da parte della Dienne Costruzioni di Montemurlo e proseguiranno nei prossimi giorni. Tra poche ore il grande edificio industriale che ha dominato via Niccoli per settanta anni non ci sarà più.