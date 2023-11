16.11.2023 h 09:06 commenti

Iniziativa di solidarietà di Ant e Assipan: un paniere sospeso per gli alluvionati

Ventincinque euro per acquistare prodotti del territorio da donare a famiglie e aziende danneggiate dall'ondata di maltempo del 2 novembre

Un “paniere SOSpeso” per gli alluvionati di Prato: è quello che Fondazione Ant e Assipan Confcommercio hanno voluto dedicare alle popolazioni e alle aziende che hanno patito i devastanti effetti delle esondazioni dello scorso 2 novembre.

L’idea – una novità dettata dalla drammatica contingenza – si inserisce all’interno del progetto del “Paniere delle Eccellenze”, l’appuntamento fisso con le festività natalizie, pensato da Fondazione Ant per celebrare la ricchissima tradizione enogastronomica del territorio e realizzato grazie alla generosità delle aziende locali. Giunto alla sua settima edizione, si propone come un contenitore di prelibatezze agroalimentari (vino, olio, biscotti, miele, marmellate e molto altro ancora) il cui acquisto viene storicamente devoluto alla causa di Ant, impegnata nella lotta ai tumori.

Oggi, a questa iniziativa, si affianca dunque quella del paniere sospeso a favore delle popolazioni alluvionate: “Con una donazione minima di 25 euro – spiega il delegato Ant Tiziano Sperandini – sarà possibile acquistarlo. Noi, poi, ci occuperemo di consegnarlo a chi ha più bisogno, direttamente nelle zone colpite. È un piccolo gesto, ma in momenti del genere abbiamo bisogno di ogni sforzo possibile”.

Al paniere sospeso contribuiranno, inserendo i loro prodotti, anche i panificatori di Pistoia e Prato: “Molti sono andati sott’acqua – prosegue Ant – ma non hanno voluto rinunciare all’iniziativa. Appena torneranno a pieno regime ci spediranno biscotti e ricciarelli”.

Entrambi i panieri – quello dedicato alla causa di Ant e quello per gli alluvionati - possono essere prenotati da subito contattando la Fondazione al 345 1562312, oppure recandosi al mercatino di Natale che la delegazione predispone a Prato nel palazzo della provincia dal 7 al 10 dicembre o, ancora, sul sito di Ant.

A questa iniziativa solidale se ne somma un’altra, anch’essa ormai storica, legata all’acquisto dei panettoni artigianali realizzati da Assipan Confcommercio di Pistoia e Prato: “La collaborazione con Ant proseguirà da ora fino a Pasqua – commenta il presidente interprovinciale Assipan, Alessandro Cioni – con l’intento di vendere più prodotti possibili per contribuire alla causa benefica della Fondazione. Doneremo ad Ant panettoni artigianali al cioccolato da 750 grammi, prenotabili rivolgendosi all'associazione”.



