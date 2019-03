25.03.2019 h 18:09 commenti

Iniziati i lavori di pulitura al Monumento ai Caduti di piazza XX Settembre a Poggio a Caiano

L'intervento durerà una settimana circa e si suddividerà in cinque parti in modo da far tornare all'antico splendore l'opera realizzata dallo scultore Mario Moschi ed inaugurata nel 1930

Sono iniziati ieri mattina, 25 marzo, i lavori di ripulitura del Monumento ai Caduti in piazza XX Settembre, realizzato dallo scultore Mario Moschi ed inaugurato nel 1930. In particolare il lavoro durerà una settimana circa e si suddividerà in cinque parti: la prima prevede un consolidamento superficiale utile a preservare la superficie dal trattamento di pulitura stesso. Nella seconda fase saranno rimosse o ridotte le stuccature ormai deteriorate per poi applicare uno speciale che possa rimuovere gli addensamenti di origine batterica. Dopodiché seguirà la vera e propria pulitura per la rimozione delle incrostazioni. Nella quarta fase sarà effettuato un accurato lavaggio con acqua deionizzata e con degli speciali spazzolini per l’asportazione di tutti i residui dell’impacco. Come ultima cosa, sarà applicato un trattamento finale necessario a ridurre gli effetti degli agenti atmosferici sulla superficie della pietra.

“Tutti noi poggesi siamo molto affezionati a questo monumento – dichiara il sindaco Puggelli – pertanto ringrazio a nome di tutti la Regione Toscana che ha contribuito nell’ambito del bando per gli interventi di valorizzazione dei monumenti dedicati alla Grande guerra. Si tratta di un piccolo ma significativo intervento che apre una nuova stagione di interventi finalizzati a rendere il nostro centro storico sempre più bello e accogliente, valorizzando la storia e il patrimonio artistico e culturale della nostra città”.