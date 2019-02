08.02.2019 h 10:39 commenti

Iniziano la rissa sul pullman di linea e la proseguono al pronto soccorso: tutti denunciati

Momenti di tensione prima sull'autobus fatto fermare a Vaiano con l'intervento dei carabinieri, poi al Santo Stefano. Protagonisti un gruppo di cinesi e uno di maghrebini

È scoppiata su un autobus di linea ed è proseguita al pronto soccorso del Santo Stefano la rissa tra cinesi e nordafricani avvenuta ieri sera, 7 febbraio, attorno alle 20.30, a Vaiano.

La causa scatenante è più che futile. Un cinese, che non parla l'italiano, osservava insistentemente un tunisino e un marocchino che urlavano contro un altro straniero dell'Africa centrale per non farlo sedere vicino dato che a loro avviso mancava il posto. La cosa non è piaciuta ai due magrebini che hanno iniziato a offendere il cinese. È intervenuto il nipote di quest'ultimo che per tutta risposta si è preso un pugno in faccia.

L'autista dell'autobus della linea Prato-Castiglion dei Pepoli è stato quindi costretto a fermare il mezzo, in particolare in via Braga, e a chiamare i carabinieri intervenuti con due auto. È sopraggiunto anche un terzo cinese, figlio del picchiato, che ha pareggiato i conti prendendo a pugni il magrebino.

Sul posto anche le ambulanze inviate dal 118 che hanno trasportato all'ospedale i due cinesi, un codice giallo e uno verde, e il magrebino, codice verde anche per lui.

Lungo le corsie del pronto soccorso è riesplosa la discussione. Stavolta anche l'altro magrebino che fino ad allora si era limitato alle offese verbali, ha usato le mani.

Sono stati denunciati tutti per interruzione di pubblico servizio. L'autobus infatti è ripartito con trenta minuti di ritardo.

Il resto è a querela di parte.