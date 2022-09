01.09.2022 h 13:18 commenti

Ingresso alle scuole bloccato dal cantiere, salta il consiglio d'istituto alle Buricchi. Disagi anche al Rodari

I lavori di asfaltatura del parcheggio interno al polo scolastico di San Paolo impediscono da giorni ai docenti di entrare a scuola, mentre gli studenti impegnati nella sessione d'esami di riparazione sono costretti a passare dalle uscite di sicurezza

Prigionieri del cantiere: studenti e docenti delle scuole medie Buricchi, della materna del Pino e del liceo Rodari da lunedì 29 si sono trovati sbarrati tutti gli ingressi alle scuole per i lavori di rifacimento dei parcheggi interni al polo scolastico di San Paolo. Un cantiere annunciato che, all' origine ovviamente prevedeva anche una viabilità alternativa di accesso, ma che di fatto è stata chiusa. “Praticamente – spiega Emanuela Lucirino dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Mascagni - non possiamo entrare a scuola. Per domani avevo in programma un consiglio d'istituto che verrà fatto da remoto. I docenti per tenere le loro riunioni sono stati spostati alla scuola materna di Borgonuovo e alle Mascagni . Un grosso disagio”.



Problemi anche per il Rodari dove dal 26 agosto sono in corso gli esami di riparazione. “La scorsa settimana – spiega il preside Mario Di Carlo – si riusciva ancora a passare perchè il cantiere non era chiuso, ma da lunedì tutto è sbarrato. Ho dovuto inventarmi una soluzione: utilizzare il passaggio interno del liceo musicale che collega il parcheggio davanti al Marconi con l'ingresso del Rodari. Non avevo alternative, mi sono preso la responsabilità di questa entrata che di fatto non è autorizzata, ma in questi giorni ho avuto 500 ragazzi che sono tornati a scuola senza contare i docenti, compreso quelli che vengono a firmare il ruolo”.

Il Rodari in realtà ha anche l'accesso chiuso su via Dossetti per il cantiere della palestra “Lo sapevamo – continua Di Carlo – ma di fatto siamo senza giardino e senza parcheggio e quando inizieranno le lezioni avremo sicuramente molte lamentele”.

Il cantiere è gestito dal Comune: "C'è stato un problema comunicativo - spiega l'assessore alla mobilità Flora Leoni - ci era stato comunicato che l'inizio degli esami fosse il 1 settembre e quindi ci siamo organizzati rispetto a questa data. Il responsabile del cantiere ha accompagnato personalmente una ventina di ragazzi attraverso un percorso alternativo con ingresso in via Dossetti accanto al cantiere della nuova palestra. I lavori di asfaltatura comunque si concluderanno oggi".