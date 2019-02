08.02.2019 h 19:12 commenti

Ingredienti fantasma in brodo pronto, blitz in ditta cinese

La merce è stata venduta a un supermercato di Prato. 9.600 confezioni sequestrate dai carabinieri del Nas

Blitz dei carabinieri del Nas ieri, 7 febbraio, in una società di importazione e vendita di generi alimentari di Campi Bisenzio. Denunciato il titolare, un 35enne cinese, accusato di aver importato dalla Cina e venduto a un supermercato di Prato un granulato per brodo non regolamentare per la presenza all'interno di derivati animali.

Nel controllo nell'azienda sono state poste sotto sequestro 9.600 confezioni di granulato per brodo contenente ingredienti di origine animale non dichiarati in etichetta, e 405 confezioni di una bevanda sulla confezione della quale non era stata indicata la presenza del latte. La merce è stata sequestrata.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus