Ingerisce ovuli di eroina e si sente male: soccorso, curato e arrestato

E' successo la notte scorsa. Lo spacciatore, domiciliato a Pistoia, ha accusato il malore mentre si trovava alla stazione centrale. Recuperati 80 grammi di droga

E' finito all'ospedale in seguito ad un malore e quando si è ripreso è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I sanitari del Santo Stefano hanno scoperto che a provocare il malore era stato l'ingerimento di otto ovuli contenenti complessivamente 80 grammi di eroina e perciò hanno avvertito la polizia. L'uomo, domiciliato a Pistoia, si è sentito male la notte del 6 gennaio mentre si trovava alla stazione centrale. Soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale dove è rimasto per il tempo necessario alle cure e al recupero di tutto lo stupefacente.



