20.03.2019 h 13:16 commenti

Ingerisce 40 pasticche di farmaci per uccidersi: salvata in extremis grazie alla collaborazione tra polizia e carabinieri

Drammatica staffetta telefonica tra la Questura di Prato, dove l'ex fidanzato ha dato l'allarme, e la stazione dei militari del paese in provincia di Viterbo dove si trovava la donna

Una donna che aveva tentato di uccidersi, ingerendo 40 pasticche di farmaci antidepressivi, è stata salvata grazie ad una staffetta telefonica tra la Questura di Prato e la Stazione dei carabinieri di un comune della provincia di Viterbo.

L'allarme è scattato alle 20.40 di ieri, 19 marzo, quando uno dei poliziotti di turno alla centrale operativa della Questura ha risposto ad una chiamata arrivata al 113. Dall'altra parte c'era un pratese di 35 anni che segnalava come la sua ex compagna, una 47enne, avesse manifestato l'intenzione di uccidersi, proprio a causa del'interruzione della relazione. Il poliziotto, dopo aver capito di trovarsi davanti ad una emergenza reale, si è fatto dire dove si trovava la donna e, appreso che era in un paese nel viterbese, ha subito contattato i carabinieri della zona. Lavorando in tandem, cercando di raccogliere più elementi possibili, è stato così possibile localizzare l'abitazione della donna e intervenire in extremis. Alle 22.30 il maresciallo dei carabinieri ha potuto comunicare il successo dell'operazione di salvataggio: la donna è stata sottoposta a lavanda gastrica e ricoverata in ospedale, ma non è in pericolo di vita.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus