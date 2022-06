08.06.2022 h 18:13 commenti

Infortunio sul lavoro, niente condanna per l'imprenditore che fa volontariato e aiuta in tutti i modi il dipendente

Imputato per un incidente del 2018: l'uomo non ha soltanto superato la 'messa alla prova' che consente di estinguere il reato, ma anche dimostrato di aver assistito il suo operaio, conservandogli il posto di lavoro e sostenendolo economicamente

nadia tarantino

E' stato tra i primi imprenditori in Italia a chiedere e a ottenere la 'messa alla prova' con l'obiettivo di cancellare il reato di lesioni per il quale era finito sotto processo in seguito all'infortunio sul lavoro di un suo dipendente. Il periodo di volontariato si è concluso nelle scorse settimane e l'imprenditore, un pratese di 42 anni a capo di un'azienda edile, si è lasciato alle spalle tutti i guai: il tribunale di Prato oggi, mercoledì 8 giugno, ha pronunciato la sentenza di proscioglimento. Una vittoria anche per l'avvocato, Luca Brachi, che si è battuto per dimostrare che un fatto grave può diventare il banco di prova su cui misurare la virtuosità di un'azienda. L'esame è stato passato a pieni voti: non soltanto il volontariato nell'associazione Prato aiuta Prato con ore e ore trascorse a preparare pasti da distribuire alle famiglie bisognose, ma anche l'impegno a far ottenere al lavoratore il risarcimento integrale del danno, il mantenimento del posto di lavoro, l'assistenza continua e l'assoluta regolarità del cantiere che fu teatro dell'infortunio. Un infortunio molto grave, avvenuto ad aprile del 2018: il dipendente, la cui qualifica era ed è quella di caposquadra (l'uomo ha ripreso a lavorare), fu vittima di una caduta dall'alto. Il lavoratore rimase in coma per quasi un mese e poi fu costretto ad affrontare un lunghissimo periodo di riabilitazione.La ricostruzione della dinamica incerta e il fatto che i tecnici della Asl, alla fine del sopralluogo, rilevarono un 'cantiere modello' con tutte le carte in regola e con l'adozione di tutti i presidi antinfortunistici, hanno consentito all'imprenditore di chiedere la messa alla prova. Che è stata fatta, rispettata alla lettera e superata. Di più: il tribunale aveva chiesto un ultimo impegno al 42enne, e cioè promuovere un percorso di sensibilizzazione tra i suoi dipendenti per ridurre al minimo il rischio di incidenti sul lavoro. Una richiesta che l'imprenditore non ha potuto esaudire per un fatto molto semplice: nella sua azienda – e lo ha dimostrato – la sicurezza sui luoghi di lavoro è un tema che viene periodicamente affrontato con corsi di aggiornamento.