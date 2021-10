06.10.2021 h 18:16 commenti

Infortunio sul lavoro, imprenditore accusato di lesioni chiede e ottiene la 'messa alla prova'

Un operaio rimase vittima di una caduta dall'alto. Il fatto risale alla primavera del 2018 in un cantiere a Poggio a Caiano. Il titolare dell'azienda è stato chiamato a rispondere di lesioni, reato che potrà estinguere alla fine di un periodo di lavoro socialmente utile a titolo gratuito

Era stato chiamato a rispondere di lesioni in seguito all'infortunio sul lavoro del quale era rimasto vittima un suo dipendente e oggi, mercoledì 6 ottobre, a tre anni e mezzo dai fatti, è stato inserito nel programma di 'messa alla prova', l'istituto che consente – a fronte di determinate imputazioni – di estinguere il reato attraverso lo svolgimento di lavori socialmente utili a titolo gratuito. L'imprenditore, pratese di 41 anni, a capo di una azienda edile, è tra i primi in Italia ad usufruire della messa alla prova per un reato legato alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Un risultato per niente scontato che è stato accolto con grande soddisfazione dall'avvocato Luca Brachi, difensore di fiducia dell'imprenditore. La richiesta di messa alla prova è stata ratificata oggi, mercoledì 6 ottobre, dal tribunale di Prato. A breve l'imprenditore inizierà a fare volontariato presso un'associazione che aiuta le famiglie povere e lo farà la sera, dopo il lavoro.

L'operaio, che ancora oggi è dipendente della stessa azienda edile, cadde da una impalcatura in un cantiere a Poggio a Caiano e riportò gravi ferite. Il sopralluogo dei tecnici della Asl evidenziò un 'cantiere modello', senza irregolarità e con tutti gli elementi di tutela dei lavoratori. Nel corso delle indagini, la dinamica non è mai stata ricostruita con esattezza. Titolare dell'inchiesta il sostituto Lorenzo Boscagli che non ha posto ostacoli al percorso intrapreso dalla difesa per la richiesta di messa alla prova.



