04.11.2019 h 11:09 commenti

Infortunio sul lavoro all'Interporto, doppia frattura per un operaio

E' successo questa mattina attorno alle 7 all'interno di un'azienda di logistica. Il medico del 118 ha richiesto l'intervento di Pegaso

Incidente sul lavoro questa mattina, 4 novembre, in un'azienda dell'Interporto della Toscana centrale. Attorno alle 7 un operaio di una cooperativa è stato colpito alla gamba destra da una stufa a pellet che stava trasportando a mano all'interno dell'azienda di logistica Arcese Trasporti. L'uomo sarebbe inciampato.

Immediata la chiamata al 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza. Il medico ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, atterrato in via di Gonfienti, lungo la viabilità interna dell'Interporto. Le condizioni dell'uomo, italiano di 43 anni, sono poi risultate meno gravi della prima impressione per cui l'elisoccorso è ripartito vuoto.

Il 43enne è stato quindi accompagnato all'ospedale di Prato in codice giallo con una frattura tibia-perone ma in buone condizioni di salute. Verrà sottoposto ad intervento chirurgico nel pomeriggio di oggi.

I tecnici del dipartimento della prevenzione sono immediatamente intervenuti per ricostruire la dinamica dell’infortunio. Da accertare i motivi che hanno portato l'operaio a spostare a mano una merce così pesante come una stufa a pellet.