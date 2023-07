31.07.2023 h 17:20 commenti

Infortunio sul lavoro a Montemurlo: 31enne ferito gravemente ad una mano

L'uomo stava lavorando alla rimozione delle coperture in un capannone che ospita un'azienda tessile. Portato in codice rosso a Careggi e poi trasferito al Cto

Un operaio di 31 anni è rimasto seriamente ferito ad una mano, questa mattina 31 luglio, mentre lavorava su un'impalcatura per rimuovere le coperture da un capannone in via Spartaco Lavagnini a Montemurlo. L'infortunio è successo poco dopo le 11.30, all'interno di un'azienda tessile dove sono in corso alcuni lavori edili. Il giovane, di nazionalità albanese, era impegnato nelle operazioni quando si è fatto male. Immediato l'allarme al 118 dato dagli stessi compagni di lavoro. Per i soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il 31enne è stato quindi trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi, dove i sanitari hanno poi deciso per il trasferimento al Cto per intervenire sulla mano ferita, cercando di salvaguardarne la funzionalità. Sul luogo dell'infortunio sono poi intervenuti anche gli ispettori dell'Asl per accertare il rispetto delle normative previste per la sicurezza nei posti di lavoro.

