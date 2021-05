25.05.2021 h 13:43 commenti

Infortunio mortale, dopo 15 anni il processo non è ancora finito e intanto sono deceduti due degli imputati

L'incidente su lavoro, avvenuto in via Castagnoli il 24 maggio 2006, costò la vita a un operaio edile di 46 anni. Nonostante i tempi della prescrizione siano stati raddoppiati, passando da sette anni e mezzo a quindici, il dibattimento è ancora aperto. Solo la sospensione dei termini dovuta all'emergenza Covid tiene in piedi il processo: per la sentenza restano sei mesi

nt

Precipitò dal tetto del capannone che stava ristrutturando, in via Castagnoli. L'uomo mise i piedi su una lastra di vetroresina che si sbriciolò. L'impatto con il suolo fu terribile: un volo di dieci metri che non lasciò scampo a Donato Saltarello, operaio pugliese di 46 anni. Succedeva esattamente 15 anni fa, il 24 maggio 2006, e oggi il processo è ancora in corso, a un passo ormai dalla prescrizione. Una tragedia finita nelle maglie di un procedimento che definire lumaca è poco. Dei cinque imputati di omicidio colposo – il datore di lavoro, il committente, il direttore del cantiere, il responsabile della ditta appaltatrice e il coordinatore della sicurezza (difesi, tra gli altri, dagli avvocati Bertei e Belli) – ne sono rimasti tre perché due nel frattempo sono morti.Il destino del processo pare segnato: già sette anni fa la procura chiese l'archiviazione per prescrizione ma poi i tempi della scadenza furono non solo allungati, ma addirittura raddoppiati a 15 anni. Un tempo lungo che fece intravedere ai familiari dell'operaio la speranza di arrivare al traguardo nel momento in cui il fascicolo approdò finalmente in tribunale. Ma di nuovo le lungaggini hanno avuto la meglio e solo la sospensione dei termini dovuta all'emergenza Covid tiene ancora in piedi il processo la cui aspettativa di vita non supera i sei mesi, periodo entro il quale dovrà essere pronunciata la sentenza per evitare la prescrizione già in primo grado. Oggi, martedì 25 maggio, gli avvocati sono di nuovo tornati in aula per l'ennesima udienza. Assenti i parenti della vittima che qualche anno fa, assistiti dall'avvocato Toraldo, sono stati risarciti in via stragiudiziale.