Cade dalle scale rimaste al buio del cimitero di Chiesanuova, ottantenne ricoverata in gravi condizioni

La donna stava scendendo i gradini per andare ai vecchi forni quando la lampada a tempo si è spenta. Dopo la caduta ha perso conoscenza e ora si trova in Terapia intensiva

Un'ottantenne di Prato è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Stefano dopo essere caduta dalle scale al cimitero di Chiesanuova a causa dell'assenza di illuminazione.

L'incidente è avvenuto ieri mattina 27 aprile, attorno alle 11. A segnalare l'episodio a Notizie di Prato è stata la figlia della donna che nella caduta ha perso conoscenza e si è procurata molteplici fratture, tra cui anche craniche e gravi emorragie celebrali. Ora si trova in terapia intensiva. “La mamma stava andando nel seminterrato dove ci sono i vecchi forni – spiega la figlia dell’anziana – quando si è spenta la luce a tempo e la scala è rimasta al buio. Cosi ha perso l'equilibrio, è caduta e alla fine della rampa ha battuto la testa. Ha anche perso conoscenza”.

Ad allertare i soccorsi, è stata una parente che si trovava con la donna. “E’ inammissibile – continua la figlia – che non si riesca a calcolare i tempi dell’illuminazione: il cimitero è frequentato da persone anziane che sono lente nel camminare. Bisognerebbe tenerne conto”.

Per ora non è stata sporta nessuna denuncia, anche se le condizioni della donna sono gravi e la prognosi resta riservata almeno per altre 48 ore.



