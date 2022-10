12.10.2022 h 19:24 commenti

Infortuni su lavoro: il 2021 anno nero per il tessile, stretta sui controlli

Il punto della situazione al seminario Rls dell’ASL Toscana Centro. Il 2022, al momento, registra un miglioramento. In generale, il 90% dei controlli termina con verbali di prescrizione di natura penale. Al 31 agosto i sequestri sono 17

Il 2021 è stato un anno nero per gli infortuni mortali nel distretto tessile che comprende anche alcuni territori del pistoiese e del fiorentino. Le croci bianche avvenute in ditte del comparto sono state tre: nell'ordine Sabri Jaballah a Montale, Luana D'Orazio a Montemurlo, Giuseppe Siino a Capalle.Tragedie in controtendenza con l'andamento degli infortuni registrato dal 2015 a oggi nell'area di riferimento del distretto. In quella fiorentina e pistoiesi non ce ne era traccia mentre a Prato troviamo un morto nel 2020, l'operaio sprofondato dal tetto di una ditta (quindi non in una lavorazione) e il morto per ribaltamento del muletto in una ditta a Vaiano nel 2017. Quanto successo nel 2021 non si vedeva da un ventennio e quindi il dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana centro ha alzato il livello di attenzione con controlli a tappeto sulle orditure e le tessiture. Una stretta che al stando ai dati a disposizione fino a ora ha prodotto dei risultati. Nel 2022, infatti, almeno al momento, non si registrano incidenti mortali sul tessile. L'unica croce del 2022 è l'elettricista morto folgorato durante dei lavori in un ristorante del centro.L'analisi dei dati, che sono consolidati e rappresentano il 60% dei denunciati, è stata fatta nei giorni scorsi in occasione del seminario annuale Rls dell'Asl promosso dal dipartimento di prevenzione e dalla Regione. Allargando l'esame al quadro generale la situazione è analoga. Dal 2010 al 2021 il numero degli infortuni in Toscana è andato progressivamente riducendosi passando dai 35.805 del 2010 ai 23.363 del 2019, ultimo anno confrontabile pienamente perchè i successivi sono stati condizonati dal Covid. Nel 2020 e nel 2021 comunque gli infortuni sono stati 22.033 e 22.483. Gli incidenti mortali hanno invece un andamento altalenante nel corso del l'ultimo decennio ondeggiando dai 33 del 2010 ai 12 del 2019 passando dai 37 del 2015 e gli ultimi due anni sono condizionati dai morti per Covid. Nell'Asl Toscana centro si va dai 12.524 infortuni del 2010 agli 8.666 del 2019 e agli 8.390 e 8.052 del 2020 e del 2021. Anche qui i mortali non hanno un trend definito e si aggirano attorno alla decina. E infine Prato dove si passa dai 1.586 incidenti del 2010 ai 1189 del 2019 scesi a 1065 nel 2020 e risaliti a 1.157 del 2021 per la ripresa post Covid. I mortali si alternano da 0 a 2-3 eccetto che gli 8 nel 2013, anno della tragico rogo al Teresa Moda con 7 operai morti. Nelle aziende di preparazione tessile di riscontano spesso dispositivi di sicurezza non funzionanti o manomessi. Da giugno 2022 ad oggi sono state effettuate ben 5 sospensioni. Nelle aziende a rischio chimico è stato evidenziato come il rischio sia spesso ancora poco gestito a livello di immagazzinamento, etichettatura dei contenitori, aspirazioni nelle postazioni di miscelazione.In sostanza il quadro non è allarmante ma l'attenzione va mantenuta alta. Ecco quindi che i controlli effettuati dal dipartimento hanno numeri ben più importanti rispetto ad altre aziende sanitarie toscane. Nel territorio dell'Asl centro nel 2021 sono stati controllati 1380 cantieri e 7472 ditte che hanno portato a 1417 verbali di prescrizione di cui quasi 1.200 penali. Ventotto i sequestri. Nel 2022, al 31 agosto, i cantieri controllati sono 1035 e le ditte 5085 per un totale di 900 verbali di prescrizione di cui 758 penali. Diciassette i sequestri tra macchinari e ditte o parti di esse."I controlli non bastano. - spiega Luigi Mauro, direttore dell'area funzionale prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl Toscana centro - E' necessario continuare con le attività di informazione e di sensibilizzazione. Riteniamo centrale la valutazione dei rischi come strumento di prevenzione con rafforzamento del ruolo del Rls e di tutte le figure della prevenzione; l’importanza dell’informazione e assistenza come mezzi per aumentare la consapevolezza degli imprenditori e di tutti gli attori in azienda; le buone pratiche e i protocolli condivisi per fornire un supporto e una guida ai datori di lavoro ed ai loro consulenti".Diamo un'occhiata ora alle malattie professionali. Anche in questo caso i dati sono consolidati e rappresentano circa il 40% delle denunce. Nel decennio l'andamento è sostanzialmente stabile. Nel 2010 sono state 70, nel 2019 67, calate a 41 nel 2020 e risalite a 74 nel 2021. Quelle mortali si attestano attono a una o due unità, eccezione fatta per il 2017 con 6 decessi. La maggior parte dei decessi sono dovuti a mesoteliomi pleurici o peritoneali e tumori polmonari, da ricondurre in gran parte a remote esposizioni ad amianto. La maggioranza delle malattie professionali del tessile è rappresentata da patologie muscolo-scheletriche legate al sovraccarico biomeccanico, in prevalenza degli arti superiori: le conseguenze in termini di invalidità Inail sono molto meno gravi, ma creano frequenti problemi di idoneità al lavoro.