12.11.2020 h 19:21 commenti

Infortuni mortali per Covid, l'Asl ribatte ai sindacati: "A Prato una sola vittima e non tre"

La precisazione del responsabile della Medicina del lavoro per l'Asl Toscana Centro, Luigi Mauro: "Gli altri due sono morti al nostro ospedale ma non sono casi di Prato"

Il dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana Centro puntualizza quanto dichiarato ieri, 11 novembre, dalla Cgil di Prato sui morti sul lavoro a causa del Covid (LEGGI). Dei tre casi citati dal sindacato in base ai dati Inail, solo uno è imputabile a Prato. Nello specifico si tratta di un artigiano di Vaiano.Gli altri due casi sono sì morti al Santo Stefano, ma non sono di Prato come ci spiega il dottor Luigi Mauro, responsabile del settore per l'Asl Toscana Centro: "Si tratta di un giudice di pace di Lucca e di un informatore farmaceutico di Pistoia che lavorava per una ditta milanese. E' dunque sbagliato - afferma Mauro - dire che i tre morti Covid sul lavoro siano di Prato".