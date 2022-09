08.09.2022 h 12:12 commenti

Informatico pratese crea una app che ci farà diventare tutti poliglotti e abbatte le barriere linguistiche

Prato app utility supporta 80 lingue diverse e permette a cinque persone di interfacciarsi fra di loro contemporaneamente, ciascuna nella propria lingua. L'inventore: "La metto a disposizione delle istituzioni a titolo gratuito"

In una città multiculturale come Prato le barriere linguistiche possono trasformarsi in ostacoli quotidiani enormi anche per sbrigare le pratiche più banali. Problemi per chi cerca delle risposte, problemi per chi è chiamato a fornirle. Ecco dunque che dalla mente di un pratese con il pallino per il digitale e la programmazione informatica, Giuseppe Fabozzi, nasce un'applicazione che semplificherà la vita a tutti, di qualsiasi colore abbiano la pelle e qualsiasi lingua parlino. Ci penserà l'app a metterli in comunicazione abbattendo ogni ostacolo linguistico. Si chiama Prato app utility, supporta 80 lingue diverse, permette a cinque persone di interfacciarsi fra di loro contemporaneamente, ciascuna nella propria lingua, e può essere utilizzata anche dalle forze dell'ordine in totale sicurezza perchè il server è interno, installato direttamente sul pc ed eventualmente collegato ad altri dispositivi della persona che lo usa. Non ci sono connessioni esterne che ne minano la riservatezza."Lo metto a disposizione delle istituzioni a titolo gratuito. – afferma Fabozzi – E' una modalità semplice e sicura per avere le informazioni necessarie in modo chiaro, senza intermediari". L'esempio più calzante, soprattutto in questi giorni di polemiche sul presunto posto di polizia cinese al Macrolotto Zero, riguarda il momento della presentazione delle denunce alle forze dell'ordine o anche in sede di sommarie informazioni testimoniali. Capire cosa il denunciante ha subito, come e dove, è spesso un giro sulle montagne russe per carabinieri e polizia. Con questa app il denunciante scrive nella sua lingua e l'ufficiale di polizia giudiziaria lo legge nella propria e viceversa: "Il testo viene memorizzato dal database, tradotto nelle due lingue e riportato direttamente su un documento di word per diventare il testo della denuncia vera e propria. – spiega Fabozzi – Ha valore legale perchè è scritto dalla persona che denuncia. Lo schema base riprende il form della polizia ma è possibile anche personalizzare e fare altre domande per inquadrare meglio quanto accaduto. Tutto in sicurezza perchè hardware e software sono completamente sotto controllo".Il sistema prevede anche la sezione "Emergenza" con mappa per geolocalizzare eventuali casi di cronaca. Ad esempio i cinesi che subiscono scippi e rapine segnalano con un solo tocco sull'app cosa gli è accaduto pochi secondi primi e lo spiegano nella loro lingua che simultaneamente sarà letta in italiano da chi è chiamato a valutare l'intervento. Un modo per capire velocemente cosa è successo e se è necessario inviare le pattuglie presenti sul territorio.Ma l'app offre servizi anche in campo turistico, di semplice ricerca di attività o luoghi di interesse nonchè di lavoro. Ad esempio per stampare le etichette in più lingue. Per gestire gli ordini o il magazzino aziendale. Le integrazioni commerciali sono infinite. Basta chiedere, in qualsiasi lingua.