Infoday a Officina per i giovani interessati al servizio civile digitale

Il 18 settembre saranno presentati i nove progetti che interessano il territorio pratese. L’esperienza avrà durata di 12 mesi e lo scopo di colmare il divario relativo alle competenze digitali dei cittadini, favorendo un uso corretto delle nuove tecnologie

Si cercano anche a Prato giovani da inserire nel bando straordinario del Servizio civile digitale, previsto dal Pnrr e che rappresenta una delle misure chiave per lo sviluppo delle competenze digitali in Italia. Per l'occasione lo staff del Peg - Informagiovani del Comune di Prato ha organizzato per lunedì 18 settembre alle 14.30 un infoday per presentare i nove progetti che interessano il territorio pratese.

Il bando, in scadenza il 28 settembre prossimo, permetterà ai giovani tra i 18 e i 28 anni, disoccupati o inattivi regolarmente residenti o domiciliati in Italia, di impegnarsi in nove progetti di volontariato. L’esperienza avrà durata di 12 mesi e lo scopo di colmare il divario relativo alle competenze digitali dei cittadini, favorendo un uso corretto delle nuove tecnologie. Il Servizio civile digitale può essere svolto presso associazioni del terzo settore, amministrazioni pubbliche e cooperative e prevede un contributo mensile per i volontari pari a 507, 30 euro.

L’ infoday sarà suddiviso in due parti: una prima parte dedicata alla presentazione dei singoli progetti da parte degli enti e una seconda parte dedicata a quesiti e chiarimenti.

La partecipazione all’evento è gratuita. Per iscriversi all’iniziativa basta inviare una mail a puntogiovani@comune.prato.it indicando nell’oggetto Adesione infoday servizio civile e riportando nella mail: nome, cognome, recapito telefonico o in alternativa è possibile anche telefonare allo 0574 1836741.