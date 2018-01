06.01.2018 h 12:30 commenti

Influenza, a metà gennaio atteso il picco: la Asl Toscana centro pronta a gestire l'emergenza

Varato il piano aziendale per fronteggiare l'eventuale sovraffollamento nelle strutture ospedaliere e nei pronto soccorsi: aumento del personale e dei posti letto. Più alta dello scorso anno l'adesione alla campagna vaccinale che è ancora aperta perché il picco dell'influenza è previsto a metà mese

Guardie mediche potenziate, pronto soccorsi monitorati e un apposito piano per gestire l'eventuale superafflusso di pazienti in caso di epidemia influenzale: gli ospedali della Asl Toscana centro si sono organizzati per far fronte al fine settimana.

Il servizio di guardia medica, già dall'inizio dell'anno, è stato rafforzato con l'apertura il sabato a partire dalle 8 invece che dalle 10. La nuova programmazione rientra nell'accordo regionale con la medicina generale stipulato lo scorso novembre. Obiettivo: potenziare l'integrazione tra medici di medicina generale e medici di continuità assistenziale con particolare riferimento alla gestione condivisa dei pazienti complessi durante i giorni prefestivi e festivi.

Per quanto riguarda i pronto soccorsi, il monitoraggio dell'afflusso è quotidiano allo scopo di adottare tempestivamente, in caso di un incremento straordinario degli accessi, il piano aziendale che prevede un aumento di personale con team aggiuntivi dedicati all'assistenza dei pazienti, l'incremento dei posti letto per garantire il ricovero, il potenziamento dei percorsi di fast track per gestire con rapidità visite specialistiche e indagini diagnostiche e dimissioni dai reparti sette giorni su sette.

“Il piano – spiega il direttore sanitario Emanuele Gori – dà indicazioni precise per affrontare eventuali emergenze come, ad esempio, il picco dell'influenza”. Intanto continua a essere alto il numero delle persone che si presentano al pronto soccorso e che, una volta visitate e trattate, vengono rimandate a casa per il proseguimento delle cure. Per dare un'idea più precisa, a Prato, il 4 gennaio, sono stati 189 i pazienti inviati al loro domicilio sui 256 che complessivamente sono arrivati al pronto soccorso del Santo Stefano. Il direttore del dipartimento di emergenza urgenza Simone Magazzini sottolinea che gli accessi si sono comunque ridotti rispetto ai primi giorni dell'anno; alta però la percentuale dei codici a bassa priorità e da qui l'invito a rivolgersi al pronto soccorso solo per le situazioni cliniche impegnative mentre per i sintomi riconducibili alla sindrome influenzale di rivolgersi ai servizi attivi sul territorio come, ad esempio, la guardia medica.

Infine, la campagna vaccinale contro l'influenza: quest'anno l'adesione è stata superiore allo scorso anno quando si attestò al 54 per cento. “Chi vuole vaccinarsi è ancora in tempo – dice il direttore del dipartimento di Medicina generale, Vittorio Boscherini – il picco dell'influenza è infatti previsto per la metà di gennaio”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus