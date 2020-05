25.05.2020 h 13:48 commenti

Infiltrazioni d'acqua, tetto nuovo per la scuola Deledda di Fornacelle

Il Comune di Montemurlo ha deciso un intervento risolutivo per l'edificio da tempo alle prese con i problemi della copertura. In corso la manutenzione del verde a corredo delle scuole

Un tetto nuovo per la scuola Deledda a Fornacelle. Lo ha deciso il Comune di Montemurlo dopo i ripetuti interventi per via delle infiltrazioni d'acqua che hanno risolto il problema solo temporaneamente.

Il lavoro consiste nella stesura di una nuova copertura metallica che coprirà il vecchio tetto. Saranno rimesse a nuovo tutte le grondaie per consentire un miglior deflusso dell'acqua piovana e scongiurare ristagni e infiltrazioni dentro la scuola. « Anche se stiamo vivendo un periodo molto difficile, il Comune va avanti con tutti i lavori e le manutenzioni programmate - spiega il sindaco Simone Calamai - l'intervento sul tetto della scuola di Fornacelle era stato programmato da tempo perché i danni presenti sul vecchio tetto non consentivano più riparazioni-tampone. C'era bisogno invece di intervenire in maniera complessiva per scongiurare nuove infiltrazioni che alla lunga avrebbero danneggiato le strutture».

Intanto sono in corso le manutenzioni sul verde dei vari istituti scolastici con il taglio dell'erba e la sistemazione delle siepi e delle alberature. Un'attenzione verso le esigenze di manutenzione delle scuole che non si ferma davanti all'emergenza sanitaria.









