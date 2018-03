16.03.2018 h 00:51 commenti

Infiltrazioni alla scuola Zipoli, braccio di ferro tra genitori e Comune sui lavori da fare

Il 21 marzo assemblea pubblica con i genitori. Secondo l'amministrazione le infiltrazioni sarebbero cessate con l'intervento di somma urgenza ma la palestra resta inagibile

È convocata per il prossimo 21 marzo l'assemblea pubblica tra il consiglio d'istituto della Gandhi e il Comune, per discutere dei lavori alle scuole Zipoli e Luca D'amico di Galciana dove piove e ci sono vistose infiltrazioni d'acqua in classe e nei corridoi. Ciò nonostante il Comune ha deciso di non fare più i lavori promessi. O meglio, ha fatto solo quelli di somma urgenza a causa delle continue giornate di pioggia. Un intervento che verrebbe ritenuto sufficiente perché stando ai sopralluoghi effettuati sul tetto dalla ditta che effettua la manutenzione, non vi sarebbero state ulteriori infiltrazioni. La verifica ha riguardato anche lo stato dei pannelli del controsoffitto della palestra e dal controllo a vista non risulta alcun pannello pericolante. In ogni caso è stato comunque stabilito di far eseguire una ulteriore verifica con ponteggio sui pannelli della palestra al fine di scongiurare alcun pericolo. I genitori dei piccoli alunni però non sono soddisfatti della risposta e del tipo di intervento effettuato anche perché a loro avviso le infiltrazioni sono ancora presenti e la palestra è inagibile. Inutile dire che la preoccupazione per l'incolumità dei figli è alta. Per questo il 21 marzo prossimo il consiglio d'istituto incontrerà i dirigenti degli uffici, l’assessore Barberis e l’assessore Ciambellotti. A loro il compito di fugare ogni dubbio sulla sufficienza dei lavori svolti e su quelli che sarebbero dovuti essere fatti.

Edizioni locali collegate: Prato

