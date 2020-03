16.03.2020 h 09:38 commenti

Infastidisce la gente in attesa alla fermata del bus e poi aggredisce i carabinieri, arrestato

In manette un ventinovenne già noto alle forze dell'ordine per essere stato fermato qualche tempo fa mentre mostrava i genitali ai passanti

Ha pesantemente infastidito chi stava aspettando l'autobus alla pensilina di viale Vittorio Veneto e, non contento, ha aggredito i carabinieri che sono arrivati sul posto per controllarlo. E' successo ieri, domenica 15 marzo. L'uomo, un nigeriano di 29 anni, pregiudicato, è stato arrestato. Anche atti osceni tra i reati commessi in passato dal ventinovenne che, in una occasione, fu fermato alla stazione centrale mentre mostrava i genitali ai passanti. Quando ieri i carabinieri lo hanno avvicinato e gli hanno chiesto i documenti, l'uomo ha reagito con violenza ma alla fine è stato immobilizzato. Sarà processato per direttissima.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus