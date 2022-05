04.05.2022 h 15:26 commenti

Infastidisce i passanti in strada e poi prende a calci e pugni i poliziotti

E' successo in via Arcivescovo Martini, protagonista un pregiudicato 23enne che è stato poi arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Stava infastidendo, nel pomeriggio di ieri 3 maggio, i passanti in via Arcivescovo Martini e, quando sono arrivati i poliziotti delle Volanti, ha pensato bene di scagliarsi contro di loro con calci e pugni, ferendoli per fortuna in maniera leggera. L'uomo, un pregiudicato pakistano di 23 anni con a carico la misura cautelare di presentazione all'autorità giudiziaria, era in evidente stato di alterazione. Portato non senza fatica in Questura, ha proseguito con le intemperanze, al punto che è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

