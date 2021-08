12.08.2021 h 15:25 commenti

Infanzia e guerra, un murale sulla facciata della scuola Martini a Seano

L'opera è stata realizzata dall'artista Piero Mazzoni. Oggi l'inaugurazione. L'assessore alla Cultura: "Un modo per ricordare i conflitti del passato e prestare attenzione a quelli del presente"

Inaugurato oggi, giovedì 12 agosto, il murale realizzato dall'artista Piero Mazzoni sul muro esterno della scuola primaria Quinto Martini di Seano, sul tema "Infanzia e guerra". Il murale rappresenta un bambino, chino nel cratere di una bomba, con alle spalle un edificio martoriato dal conflitto. Tutto attorno, dei bigliettini di carta riportano i nomi di stati o zone del mondo in cui oggi i diritti dell'infanzia sono violati a causa delle guerre.

"L'idea per questo lavoro è nata nella primavera di quest’anno, sul tema dell’infanzia circondata dalle guerre in tutto il mondo - spiega l'artista Piero Mazzoni - la mia proposta rivolta all’assessorato alla cultura del Comune di Carmignano, per poterlo realizzare in uno spazio

pubblico, è stata accolta e si è trasformata in un grande spazio nel luogo più simbolico: la scuola. Emerge chiaramente il tema dell’infanzia immersa nella guerra e i nomi che si leggono nei bigliettini sono solo alcuni dei paesi in cui oggi c'è un problema di sopravvivenza dell'infanzia a causa della guerra. Questo lavoro vuole attrarre l'attenzione della cittadinanza e della scuola stessa, perché dovrebbe aprire un dibattito sul tema delle guerre in atto e sulle ricadute che hanno anche nel nostro paese. Sarebbe bello in futuro poter cancellare i nomi dei vari paesi: significherebbe che le guerre sono finite e i diritti dei bambini ripristinati".

"Abbiamo con piacere abbracciato questa idea - commenta l'assessore alla Cultura Stella Spinelli - perché rispecchia la politica da noi messa in atto in questi anni. Oltre a commemorare i conflitti del passato che tutti conosciamo, è fondamentale porre l'attenzione sui conflitti in atto. Lo stretto legame fra le guerre e la negazione dei diritti dell'infanzia è un punto sul quale vogliamo porre l'attenzione e ci auguriamo che questo murale diventi un luogo vissuto dagli studenti della scuola, per accompagnare i ragazzi ad una presa di consapevolezza".

