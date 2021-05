31.05.2021 h 17:54 commenti

Industriali e artigiani candidano Prato fra gli hub nazionali del tessile: presentato un documento in Regione

I rappresentanti di Confartigianato, Cna e Confindustria Toscana Nord hanno incontrato l'assessore Marras per parlare del rilancio del distretto nell'ottica del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Prato candidata a diventare hub nazionale del tessile, lo chiedono Confartigianato, Cna e Confindustria Toscana Nord con un documento presentato questo pomeriggio, 31 maggio all'assssore regionale alle attività produttive Leonardo Marras. La base di partenza della proposta è quella elaborata a gennaio, ma rivista secondo i criteri del Pnrr. Artigiani e industriali chiedono alla Regione di sostenere, tramite i parlamentari , la candidatura del distretto pratese a diventare non solo un centro logistico ma anche di ricerca per progettare modalità innovative per il riciclo dei tessuti. Un ruolo che Prato, per tradizione, si sente suo, ma a cui ambisce anche Biella che si è dimostrata molto brava, in tempi passati, a fare pressing sui propri rappresentanti al Governo. Da qui la richiesta di un intervento sui parlamentari che rappresentano la Toscana a Roma. L'Italia è uno dei cinque Paesi europei che potrebbee ospitare una rete di hub, dedicata al tessile “Ottenere la candidatura – spiega Marco Pieragnoli segretario provinciale di Confartigianato – è sicuramente un volano per il rilancio, non solo del distretto ma di tutta la Regione, Per questo è necessario una stretta collaborazione fra tutti”.

Ospitare la sede dell'hub vuol dire anche tornare a parlare di impianti di smaltimento, non solo degli scarti tessili industriali, ma anche di quelli civili (gli indumenti raccolti nel cassonetti che non possono essere rivenduti). “Abbiamo chiesto alla Regione di ripartire dal l'accordo firmato con Rossi a febbraio 2020 – spiega Claudio Bettazzi presidente di Cna Prato- Pistoia – in cui si faceva riferimento a una piattaforma per lo stoccaggio dei rifiuti tessili. Poi chiediamo, come avviene anche in altre Regioni la realizzazione di un termovalorizzatore. Richiesta che si intreccia con l'hub”.

Nel documento, apprezzato da Marras che si riserva di analizzarlo meglio per poi incontrasri nuovamente con le categorie produttive, si fa riferimento anche alle infrastrutture a partire dalla terza corsia dell'A11 e il potenziamento del sistema aeroportuale Pisa-Firenze, alla formazione, all'internazionalizzazione, all'innovazione della transizione digitale e alla riorganizzazione della filiera.

“Un incontro cordiale - ha commentato Francesco Marini vicepresidente di Confindustria Toscana Nord – dove l'assessore ci ha ascoltati, è stato un primo momento di confronto su un documento che è il punto di partenza per il rilancio del distretto e delle sue industrie”.

