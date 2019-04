23.04.2019 h 16:51 commenti

Indossare e togliere la divisa è orario di lavoro: Asl condannata a risarcire otto dipendenti

Il giudice del Lavoro del tribunale di Prato ha dato ragione ai dipendenti che nel 2015 hanno promosso una vertenza per chiedere che anche i minuti impiegati per mettere e togliere gli abiti da lavoro venissero retribuiti. Dallo scorso anno la voce "vestizione e svestizione" è entrata nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità

Anche spogliarsi, indossare la divisa sanitaria e rimettersi i propri abiti a fine turno fa parte del tempo di lavoro ordinario e perciò del tempo che deve essere retribuito. Cosa che per cinque anni, dal primo aprile 2010 al 30 aprile 2015, la Asl non ha fatto. Otto i dipendenti che hanno portato l'azienda davanti al giudice del Lavoro del tribunale di Prato e che ora, a quattro anni di distanza, hanno ottenuto ragione. La Asl è stata condannata a pagare le spese di lite: quasi settemila euro per ognuno.

Si tratta di una delle tante vertenze fatte da medici, infermieri e oss contro le Asl che fino allo scorso anno pagavano solo il tempo effettivo del servizio prestato in corsia, negli ambulatori e nelle sale operatorie sottraendo i minuti necessari ad indossare o a dismettere l'abbigliamento da lavoro, il cosiddetto “cambio tuta”. Minuti che, secondo quanto riconosciuto dal tribunale di Prato, sono diciotto: nove per prepararsi a prendere servizio, altrettanti per spogliarsi a fine turno.

Dallo scorso anno la musica è cambiata perché con il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità è stata inserita la voce 'vestizione e svestizione' che entra così a far parte del tempo di lavoro ordinario. Una scelta quasi obbligata viste le cause perse dalle aziende sanitarie in tutta Italia.

In corso la trattativa per il nuovo contratto integrativo dei dipendenti della Asl Toscana centro. I sindacati stanno cercando un accordo con l'azienda: “Ne stiamo parlando – dice Massimo Cataldo, responsabile Cisl Funzione pubblica di Firenze e Prato – il contratto nazionale ha inglobato la voce e anche l'azienda sanitaria del nostro territorio dovrà recepirla e applicarla in termini di riconoscimento economico”.









