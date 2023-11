09.11.2023 h 13:37 commenti

Individuati gli autori della rapina ai danni di una coppia di anziani, sono due minorenni

La squadra mobile ha raccolto una serie di indizi a loro carico che ha convinto il gip del Tribunale dei Minori a emettere due misure restrittive nei loro confronti

Collocamento in comunità per uno, domiciliari per l'altro. Sono i provvedimenti restrittivi emessi dal Tribunale per i Minori di Firenze nei confronti dei due ragazzi che a fine giugno hanno rapinato una coppia di anziani in via Strozzi. All'epoca entrambi erano minorenni mentre ora, uno dei due è diventato maggiorenne. Devono rispondere di rapina aggravata.

Le due misure sono state eseguite all'alba del 7 novembre dalla Squadra mobile di Prato che ha condotto le indagini. I gravi elementi indiziari a carico dei due giovani, residenti in provincia di Prato, hanno convinto il Gip del Tribunale per i Minori a emettere le misure.

In concorso fra di loro, usando minacce e violenze, i due hanno tentato di impossessarsi del telefono e del borsello della coppia che si trovava in via Strozzi per rientrare a casa. L'anziano ha opposto resistenza ma è stato picchiato fino a farlo cadere a terra. La violenza è proseguita con calci e pugni finché l'uomo non ha mollato la presa. Le lesioni riportate sono state giudicate dai sanitari guaribili in 10 giorni. I due ragazzi hanno strappato anche la borsa di lei ferendola a una gamba.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus